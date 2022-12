DPG/ Amadou Ba : ‘’ C’est un gouvernement de combat et de consolidation pour aller vers l’émergence’’ Le Premier ministre, Amadou Ba, a déclaré, lundi, à Dakar, diriger un gouvernement de combat et de consolidation des efforts fournis par l’économie sénégalaise pour atteindre l’émergence.

‘’Notre combat sera nécessairement un combat de consolidation, en résonance avec les réalisations majeures déjà enregistrées. Notre combat sera aussi [celui d’un] gouvernement en synergie avec les populations, à l’écoute de leurs besoins’’, a dit M. Ba aux députés réunis en séance solennelle pour sa déclaration de politique générale (DPG).



‘’Ce sera un gouvernement résolument engagé, qui trace un sillon vers l’émergence’’, a-t-il promis en parlant ensuite de ‘’la cohérence des politiques, des stratégies, des réformes, des programmes et projets que nous allons élaborer et mettre en œuvre ensemble, pour le bien du Sénégal’’.



D’après Aps, Amadou Ba ajoute que ‘’le gouvernement de combat sera d’abord (…) un gouvernement de consolidation des performances économiques, diplomatiques, sportives, de consolidation des acquis sociaux, de consolidation de l’Etat républicain’’.



Les ‘’priorités’’ sont nombreuses pour l’équipe gouvernementale qu’il dirige, a reconnu Amadou Ba, estimant que ‘’le réalisme exige de procéder avec organisation et méthode, les objectifs ne pouvant être atteints que graduellement’’.



La réduction du coût de la vie, l’emploi, l’entrepreneuriat des jeunes et la lutte contre les inondations font partie des priorités de son gouvernement, a-t-il précisé en faisant sa DPG.





