DPG : LA DSE APR FRANCE BLUFFEE PAR LA PERFORMANCE DU PM AMADOU BA

« La DSE APR France salue à sa juste valeur la Déclaration de Politique Général du Premier ministre Amadou Bâ. En effet, l’analyse de son discours, dans le fond comme dans la forme, renseigne à suffisance sur sa maîtrise des grandes orientations des politiques publiques initiées par le président de la République pour faire du Sénégal un pays émergent », lit-on dans le communiqué.







Amadou Talla Daff, le coordinateur de la DSE, et ses camarades sont d’autant plus satisfaits et convaincus que le Premier ministre a inscrit sa DPG dans la vision du chef de l’Etat marquée notamment par la satisfaction des besoins de nos compatriotes. Il s’agit précisément, comme l’a rappelé Amadou Bâ devant les députés « de continuer l'œuvre du précédent (gouvernement, ndlr), de la conforter et de l'approfondir par la consolidation des performances économiques, diplomatiques, sportives ; la consolidation des acquis sociaux, la consolidation de I ‘Etat républicain. Conformément aux directives du Président de la République, avait poursuivi le Premier ministre, les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et à l'entreprenariat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté du loyer restent la priorité des priorités. »

« Aucune catégorie sociale n’a été oubliée par le Premier ministre dans sa Déclaration de Politique Générale. Preuve que le président de la République fait de l’équité, le tableau de bord de ses politiques publiques », fait remarquer la DSE APR France. Qui salue particulièrement les engagements pris par Amadou Bâ pour l’emploi et la formation des jeunes. Concrètement, devant les représentants du peuples le premier ministre a eu ces mots : « Quant à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, l’esprit d’entreprise a été libéré. Le gouvernement a mis en œuvre divers programmes dédiés à l’insertion professionnelle, à la promotion de l’auto-emploi des femmes et des jeunes, notamment avec le programme “Xëyu ndaw ñi”, doté d’une enveloppe de 450 milliards. La Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a octroyé entre 2018 et 2022 des financements à hauteur de 100 milliards de francs au profit de plus de 204 mille bénéficiaires dont plus de 75 % de femmes. Ces financements ont touché les 552 communes et les 46 départements du pays. En plus de cet accompagnement financier, la DER/FJ assure à ses bénéficiaires un appui non financier. Ainsi, 10 259 entrepreneurs ont bénéficié de formation, 4 559 unités économiques ont été immatriculées ; 415 startups du numérique sont suivies