DTV reste la propriété du groupe Excaf Télécom : Déclaration de démenti

Récemment, des rumeurs ont circulé dans les médias selon lesquelles la chaîne de télévision DTV, appartenant au groupe Excaf Télécom, aurait été vendue à Monsieur Mamadou Racine SY. Le groupe Excaf Télécom souhaite formellement démentir ces allégations et réaffirmer que la DTV n'est en aucun cas à vendre.

Le groupe Excaf Télécom, un acteur majeur de l'industrie des télécommunications, a tenu à clarifier la situation en publiant une déclaration officielle. Dans cette déclaration, l'entreprise insiste sur le fait que la DTV reste une propriété du groupe Excaf Télécom. Il n'y a eu aucune transaction de vente concernant cette chaîne de télévision.



Monsieur Amadou Racine SY, dont le nom a été associé à ces rumeurs, n'a pas acquis la DTV et n'a aucun lien de propriété avec la chaîne.



Le groupe Excaf Télécom tient à rassurer ses téléspectateurs, partenaires et investisseurs que la DTV continue de fonctionner normalement sous sa direction. La chaîne s'engage à fournir un contenu de qualité et à maintenir sa position dans le paysage médiatique.



Il est essentiel de vérifier les sources d'information et de s'abstenir de propager des rumeurs non fondées. Le groupe Excaf Télécom continuera à faire preuve de transparence et à fournir des informations précises concernant ses activités et ses propriétés médiatiques.

