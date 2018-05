DU NOUVEAU AU LAMANTIN BEACH : Ouverture du Blue Bay avec 20 chambres de luxe

Dans un souci d’accueillir davantage de clients pour la saison 2018/2019 et leur offrir un meilleur confort, le Lamantin Beach Resort & Spa innove avec Le Blue Bay. Le chantier qui a démarré le 13 mai 2018, va durer trois mois. C’est un nouveau style haut de gamme, conçu par l’architecte Jean Marc Guilloux qui comporte :

- 20 merveilleuses et spacieuses chambres de 41M², avec réception et piscine privative à débordement sur l’océan avec jacuzzi, beds et transats.

- Un parking couvert avec en R+1, une salle de sport et un terrain de Padel (tennis court à raquettes en bois qui se joue à 4)

- La construction d’un lounge d’attente équipé d’un comptoir, d’une bagagerie, de tablettes et de toilettes et vestiaires.

Ce nouveau concept ouvrira ses portes le 1er septembre 2018. Le Blue Bay, offre un parfait confort et un luxe dans la simplicité. Ses chambres sont équipées et décorées avec des matériaux naturels.

Protection de l’environnement

Des soucis de protection de l’environnement ont guidé le projet Blue Bay. Les Chambres, très haut de gamme, ont un premier objectif environnemental : elles sont entièrement conçues en bois et autonomes en énergie solaire.

Le Lamantin Beach Resort & Spa ne proposera plus de tennis mais offrira un court de Padel (tennis court avec des raquettes en bois qui se joue a 4 entre des panneaux de plexis, un sport très tendance actuellement).