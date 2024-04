Daaka de Médina Gounass 2024: Une importante délégation du Pds, présente à la 83e édition Le Secrétaire Général National du PDS, Me Abdoulaye Wade et le candidat Karim Wade, ont envoyé une importante délégation à la 83e édition du Daaka. La visite ziarra des libéraux à Médina Gounass, dans le département de Vélingara, a été un moment intense de recueillement et de prières.

La délégation porteuse d’un message du Président Abdoulaye Wade et de Karim Wade auprès du Khalife Thierno Ahmadou Tidiane Bâ, qui était entouré de ses frères, a eu droit à un accueil particulièrement chaleureux.



Le saint homme, très satisfait de la présence de la délégation, a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude au Président Abdoulaye Wade et rappeler les relations étroites d'amitié qui ont toujours existé entre les familles et ce, depuis l'époque du fondateur du Daaka, Thierno Elhadji Mamadou Seydou Bâ.



Ce grand événement religieux annuel, a enregistré la participation de nombreux fidèles, qui sont venus de partout pour participer à la retraite spirituelle.



La délégation du PDS a été composée de membres de la direction nationale et de responsables des fédérations de Velingara, Kolda et Sedhiou.







