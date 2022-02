Daaka de Médina Gounass: Le problème du réseau téléphonique préoccupe le Comité d’organisation

« Le réseau téléphonique reste un problème préoccupant au niveau du site du Daaka. Quand des milliers de gens se retrouvent dans ce lieu pendant une dizaine de jours sans pouvoir joindre leurs familles ou être joints par leurs proches, c’est une difficulté », a fait savoir M. Bâ.



«Nous demandons qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible. C’est une nécessité », a-t-il plaidé. Toutefois, il ne désespère pas que ce plaidoyer aura un écho favorable auprès des plus hautes autorités du pays, pour qu’une réponse à cette question soit trouvée lors de la rencontre nationale de préparation de cette édition 2022.



D’autres préoccupations liées à l’eau, à l’éclairage et à la sécurité, ont été soulevées. Sur ces questions précises, Seydou Bâ se dit «satisfait» des engagements pris par les membres du Comité régional de développement, pour mettre les pèlerins dans de bonnes conditions de séjour.













Tribune