Dadju surexcité à Cannes : il annonce un projet de grande envergure !

Dadju a réalisé un rêve de gosse vendredi 9 juillet 2021, celui de monter les marches du Festival de Cannes. Le chanteur de 30 ans a foulé l'immense tapis rouge dressé devant le palais des Festivals de Cannes pour la projection d'un film très attendu en compétition, Benedetta, de Paul Verhoeven et avec Virginie Efira.



Excité avant de se lancer dans l'ascension des mythiques marches, le petit frère de Gims s'est confié devant la caméra. Devenu une référence incontournable de la scène française grâce à ses deux albums Gentleman 2.0 sorti en 2017 et Poison ou Antidote sorti en 2019, Dadju va très prochainement s'attaquer au cinéma. Il en a dit plus vendredi soir.



"Ça a été une longue discussion. C'est un film dont le tournage va démarrer à la fin juillet, a-t-il confié dans le live de la montée des marches diffusé sur Twitter par le Festival de Cannes (aux alentour de 5min20 dans la vidéo). "Je suis content de vous l'annoncer aujourd'hui", a ajouté l'artiste. Pour son premier projet ciné, Dadju sera associé par le réalisateur Niels Tavernier, à qui l'on doit notamment le poignant De toutes nos forces sorti en 2014, avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien Héraud. "On va produire un film, comédie romantique, avec l'appui de Canal +", a complété Dadju, sans que l'on arrive encore précisément à savoir si le rappeur jouera dedans ou s'il sera juste à la production. Toujours est-il que ce film a déjà un nom, Imma. "Je peux pas trop vous teaser l'histoire", a confié Dadju avant de lâcher le titre.