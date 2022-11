Dagana / Financement vert : La DER/FJ accompagne près de 100 ménages pour la construction de biodigesteurs

"Ce vendredi 18 novembre, dans le village de Arriwele, la DER/FJ remettaient les financements de biodigesteurs, aux femmes de 6 villages de la commune de Bokhol.



Un modèle pensé de manière vertueuse, car grâce à la commercialisation de l’engrais organique, les bénéficiaires pourront:



✅ Rembourser le financement octroyé par la DER/FJ

✅ Fertiliser leurs terres agricoles

✅ Dégager des revenus supplémentaires pour gagner en autonomisation



Merci aux partenaires impliqués dans cette opération, que sont BSB Building Successfull Business, qui a déjà réalisé 300 biodigesteurs au Sénégal, a participé à la sélection des bénéficiaires et rachète toute la production d’engrais, le Programme national de Biogaz du Sénégal qui a agréé l’exploitant BSB Building Successfull Business et gère tous les aspects techniques liés aux biodigesteurs, et enfin, le CREDIT MUTUEL DU SENEGAL, pour la mise à disposition des financements de la DER/F"J.