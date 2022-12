Dagana : La Cour d'Appel de Saint-Louis invalide le bureau municipal de Ronkh, le maire saisit la Cour suprême. Le bureau municipal de la commune de Ronkh a été annulé suite à un recours déposé par Messieurs Aboubacry Datt et Siley Mody Diallo, respectivement membres de YEWWI ASKAN WI et de AND SUXALI SUNU GOKH.

Dix mois après l'installation du bureau municipal de ladite Commune, l'autorité judiciaire a rendu publique sa notification, qui recommande la correction de l'équipe du maire, qui jusque-là, n'a pas répondu aux exigences de la parité, avec une composition de trois hommes et une femme.



Ainsi, l'autorité administrative sous le commandement territorial, est chargé de l'application de cette décision de la Cour d'Appel de Saint Louis.



Joint au téléphone, Dr. Amadou Tidiane Ndiaye, édile de la ville, annonce qu'ils ont déjà saisi la Cour suprême.



"Nous avons effectivement reçu la notification de la Cour d'Appel de Saint-Louis, qui demande une recomposition du bureau municipal, mais nous ne partageons pas cette décision. C'est pourquoi nous avons introduit un appel au niveau de la Cour suprême, pour annuler cette décision" , précise le premier magistrat de Ronkh.













Adama Sall (Saint-Louis)

