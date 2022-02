Dagana: Oumar Sarr installé dans ses nouvelles fonctions de maire

Oumar Sarr a été officiellement installé hier dans ses nouvelles fonctions de maire de Dagana. Il a promis de respecter ses engagements pendant la campagne électorale, à savoir terminer les projets à l’arrêt et bâtir un programme municipal autour de 19 axes pour l’émergence de Dagana, rapporte L'As.



Il s’agit entre autres de l’extension du périmètre communal par de nouveaux lotissements, de l’aménagement des espaces et réserves urbaines, de la réalisation de projets pour une commune verte, propre et agréable à vivre, de la construction progressive d’un hôpital moderne à Dagana et du relèvement immédiat du plateau technique. A cela, s’ajoutent l’extension de l’espace agricole de la Commune, la construction d’un Espace Numérique Ouvert (Eno) et l’édification d’un institut universitaire.