Dahra-Djolof: Des militants de « Benno Bokk Yakaar » et de « Yewwi Askan wi », se donnent en spectacle

Des militants de la coalition « Benno Bokk Yakaar » et de « Yewwi Askan wi » se sont violemment affrontés aux centres de vote Magatte Ndiaye et de Ndiambor. La gendarmerie est intervenue pour séparer les deux groupes.



La commune de Dahra compte cinq candidats, dont le ministre Samba Ndiobène Kâ de la coalition « Benno Bokk Yakaar » et d’Idrissa Samb, Inspecteur des Impôts et des Domaines, candidat de la coalition « Yewwi Askan wi ».



Il y a aussi, les candidatures du professeur d'université Moussa Sow de la liste parallèle « And liguey sunu Gokh », de l'ingénieur Abdou Thiam candidat de la coalition « Wallu Senegal » et du professeur de lycée Abdoulaye Tassé Ndiaye, à la tête de la coalition « Jàmmi Gox Yi ».



