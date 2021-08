Dahra Djolof/ Installée dans un appartement privé: Une commission d’inscription des cartes, démentelée Une commission d’inscription des cartes d’identité biometriques composée de l’agent de police M.Hane et l’Asp M.Sow a débarqué à Dahra le 7 août 2021 au quartier Médina Ndiaye dans un appartement privé pour dérouler des opérations d’enrôlement des populations qui ne disposent pas encore de la pièce d’identité.

Ce qui est grave dans cette affaire, c’est que ni le gouverneur de la région, ni le préfet de Linguère, encore moins le maire de la commune de Dahra n’etaient informés de la présence de cette commission supposée clandestine.



D’après l’AS, un ministre de la république et responsable de BBY de Dahra seraient derrière cette affaire qui a suscité la colère des partis de l’opposition et les autres sensibilités de la mouvance présidentielle.



Sur instruction des autorités administratives, le commandant de la brigade de Dahra s’est rendu à l’appartement privé en question pour interpeler les deux agents incriminés sur les raisons de leur présence à Dahra.



Mais, la source indique que la mission est bel et bien officielle car les deux agents sont détenteurs d’ordres de mission dûment signés par le directeur de l’automatisation des fichiers Fiacre Bruno Léopold Badiane.



Tout est finalement rentré dans l’ordre : la commission a été délocalisée depuis hier lundi, à la mairie de Dahra où les opérations se déroulent normalement. Une décision saluée par la classe politique locale.



