Dahra Djolof : Le berger tranche le cou de son cousin lors d'une bagarre

Un berger nommé S. Bâ et habitant à Fogny, un village de Dahra Djolof, a été déféré au parquet de Louga, ce mercredi 20 décembre 2023. Il est poursuivi pour le meurtre de son cousin, Samba Sène. Selon les informations de "L’Observateur", reprises par "Seneweb", le mis en cause a tranché le cou de la victime lors d'une bagarre.



Les faits se sont déroulés samedi dernier, vers 21 heures. Le journal rapporte qu’après une dispute au sujet d’une affaire de vol de bétail dont les détails ne sont pas précisés, S. Bâ et Samba Sène se donnent rendez-vous dans la brousse, pour solder leurs comptes.



Armés de leurs machettes, les deux cousins se livrent un duel qui sera fatal à S. Bâ. Atteint à la tête par Samba Sène, ce dernier riposte en tranchant le cou de son adversaire. La victime, qui commence à se vider de son sang, tente de battre en retraite. Il s’écroule après quelques pas.



Ne se préoccupant pas de l’état de son protagoniste, S. Bâ, la tête ensanglantée, se rend chez le père de Samba Sène, pour lui raconter l’incident. Il affirme que son cousin l’a agressé.



Son oncle tombe dans le panneau et l'achemine le berger à l’hôpital Matlaboul Fawzaïni de Touba, pour des soins. En cours de route, on lui apprend par téléphone que son fils a été retrouvé mort dans la brousse. Il comprend alors qu’il a été roulé dans la farine par son neveu. Malgré tout, il dépose S. Bâ à l’hôpital, où des éléments de la gendarmerie de Dahra Djolof, alertés, s’étaient déjà positionnés.



Après avoir bénéficié de soins, S. Bâ est arrêté et conduit à la brigade de gendarmerie. Il reconnaît être l’auteur du coup mortel, mais laisse croire qu’il n’avait pas l’intention de tuer. « J’avais porté des coups à l’aveugle et j’étais loin d’imaginer l’avoir atteint au cou. Je pensais qu’il avait pris la fuite après qu’il m’a blessé à la tête », déclare le mis en cause face aux enquêteurs.



Le corps de Samba Sène a été acheminé à la morgue du centre de santé de Dahra Djolof.