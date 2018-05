Dahra Djolof : Un prof arrêté pour le vol de 33 sacs d’arachide

La Brigade de gendarmerie de Dahra Jolof (Louga) a arrêté fin avril, A K., professeur d’Education physique et sportive au Collège de Dahra. Il a été déféré au parquet de Louga. L’enseignant est accusé d’avoir volé 33 sacs d’arachide appartenant à la dame K. G.



Les faits : L’Observateur raconte que la dame a mis en location sa maison. Dans celle-ci, elle avait stocké deux tonnes d’arachide. L’enseignant qui disposait de toutes les clés, en profitait alors pour dérober les sacs d’arachides qu’il écoule au prix de 350 F Cfa à un commerçant. C’est ce dernier qui va le dénoncer auprès de la dame. C’était au cours d’une discussion fortuite. « Un enseignants logeant chez vous, me vend souvent des sacs d’arachide. Je n’ai plus confiance en lui, car je sais qu’il n’est pas paysan », a confié le commerçant.



La dame qui n’en croyait pas ses oreilles, répond à son interlocuteur qu’elle avait stocké dans son magasin deux tonnes d’arachide. Sur ces entrefaites, elle se rend à son magasin, et elle constate qu’il restait seulement sept sacs d’arachide. Elle interpelle l’enseignant qui pour toute réponse, déclare : « Je ne sais pas où ils sont passés. En tout cas, je n’ai touché à aucun sac ». Acculé, il finit par avouer son forfait et s’engage à payer le préjudice évalué à 800 000 F Cfa. Il se fixe un delai pour rembourser cette somme. Trop tard. La victime avait déjà saisi la gendarmerie. K. A a été cueilli samedi et déféré le lundi suivant au parquet de Louga.