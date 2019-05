Dahra : Un éleveur a été retrouvé mort

Un corps sans vie a été découvert entre les villages de Boulal et Gueli-Boulal, distants de 20 km de Dahra. Il s’agit d’après la source, d’un nommé Moussa Demba Ka, âgé de 45 ans. Le défunt était marié et père d’un enfant.



L’éleveur, révèle-t-on, a quitté Boulal le matin pour se rendre au village de Guéli-Boulal, disant de 3 km. C’est sur le chemin du retour que l’éleveur a eu un malaise et l’irréparable s’est produit.



Les gendarmes de Dahra et l’infirmier chef du poste de santé de Boulal. Modou Fall, alertés, ont fait le déplacement. Et, la dépouille de Moussa Demba Ka a été déposée à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra.



Leral



