Dahra: Un vieux de 70 ans retrouvé mort dans une mosquée

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Novembre 2020 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

Un homme âgé d'une soixante dizaines d'années, du nom de Mor Kambel, a été retrouvé mort tôt le matin, dans l'une des pièces de la mosquée des mourides, à Dahra.



C'est le muezzin de la dite mosquée, venu pour les besoins de la prière de l'aube, qui a découvert le corps sans vie.



Alertés, les éléments de la Brigade de la gendarmerie de Dahra et un agent du centre de santé de la localité, sous la conduite du Dr. Abdou Ndiaye, se sont rendus sur les lieux pour faire le constat et acheminer le corps sans vie à la morgue du centre de santé de Dahra.



Le défunt est originaire de Mbacké et ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Il habitait dans cette mosquée depuis plus de trois ans.



Bg Diop Louga



