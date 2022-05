Dak’Art 2022 : La Bicis abrite le vernissage de l’exposition « Raisonnances plusirielles »

Selon un communiqué de presse, les visiteurs pourront contempler les magnifiques œuvres de deux artistes sénégalais qui seront exposées durant toute la durée de la biennale. Il s’agit de Amadou Lamine Seck et Landing Diémé.



Pour la Bicis, sa participation à cette activité est un engagement renouvelé pour le monde artistique.

« Suivant une tradition bien établie, la Bicis participe à la Biennale de l’art contemporain africain de Dakar par un accompagnement toujours renouvelé envers les acteurs du monde artistique », a souligné Bernard Levie, directeur général de la Bicis. Selon lui, notre banque a une haute considération de la Responsabilité sociale et esnvironnementale (eE) de l’entreprise.



« Dans le cadre de cette mission, nous tenons particulièrement à aider le développement de la création artistique, ainsi que l’organisation d’événements culturels », a dit M. Levie.



Amadou Lamine Seck et Landing Diémé qui exposent à la Bicis, sont les deux jeunes artistes peintres sénégalais originaires respectivement de la ville historique et légendaire de Saint-Louis et de la verte Casamance.

Ces deux artistes sont les dignes représentants de la jeune peinture sénégalaise « résolument inscrite dans le sillage de l’histoire écrite par les générations passées sur les cimaises du monde artistique contemporain ».



Créée en 1962, la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (Bicis) est une société anonyme au capital de 10 milliards de FCFA, dont les actionnaires sont : Bnp Paribas, l’Etat sénégalais, ainsi que des personnes privées sénégalaises.



Bnp Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels.



Adou Faye



