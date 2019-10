Dakar: Atelier sur le Projet régional d’électrification hors réseau, demain vendredi Organisation d'un atelier sur le Projet régional d’électrification hors réseau (ROGEP), Cette rencontre prévue demain vendredi, est à l'initiative du ministère du Pétrole et des Energies.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Selon notre confrère l’APS, cet atelier est organisé de concert avec le Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la Cedeao.



Le Projet régional d’électrification hors réseau "s’inscrit dans le cadre du programme de la CEDEAO sur l’accès aux services d’électricité durable (EPASES) et vient appuyer le Sénégal et 18 autres pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, pour l’accélération de l’accès à l’électricité à travers l’utilisation des systèmes solaires photovoltaïques autonomes".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos