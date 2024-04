Dakar Dem Dikk - Dénigré par L’UDT3D : Ousmane Sylla défendu par les autres syndicats S EnQuete- Ces derniers jours, l’Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk (UDT3D), l’un des six syndicats de ladite société a fait des sorties, à travers son secrétaire général, pour inciter les nouvelles autorités à remplacer le directeur général Ousmane Sylla. Ce que regrettent vigoureusement les autres syndicats. Ils dénoncent une ‘’tentative malhonnête de perturber la paix sociale et de saper l'espoir instauré par Ousmane Sylla’’.

Délégué du personnel des travailleurs de DDD, Boubacar Fall fustige : ‘’Cet exercice n'a jamais été l'apanage d'un syndicat : faire nommer ou faire partir un directeur général, afin de nous imposer d'autres qu’on connaît déjà ’’



Selon le sieur Fall, les vrais enjeux portent sur la migration à la Fonction publique, la fusion du BRT et Dakar Dem Dikk en une Société nationale de transport en commun (SNTC), le relèvement du plateau technique, la promotion des anciens, l'accomplissement des projets de la DTIl (interconnexion des régions), avec une couverture de l'ensemble du territoire national, la mise en œuvre de l'accord d'entreprise déjà discuté, l'acquisition des 1 400 bus Iveco du projet initial, la restructuration et la reconversion des agents en une entreprise performante viable et pérenne



Lui et ses camarades défendent le DG Sylla, car il estime que l’UDT (Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk) a toujours passé sous silence les véritables problèmes de l’entreprise, tout en traitant ses camarades d’’’opportunistes’’.



‘’Malgré un discours nihiliste et égocentrique, il est difficile de nier les améliorations apportées depuis l'arrivée du directeur général Ousmane Sylla’’, défend M. Fall. Il ajoute : ‘’Les progrès réalisés sous sa direction sont manifestes, notamment dans la connectivité régionale et l'amélioration du service transport, la dématérialisation du service par la mise en place des plateformes digitales, la diminution nette des charges et l'augmentation considérable des recettes, etc., des actions déjà posées et en phase avec les projets de Pastef en termes de transport public de masse’’.



Aux yeux de Boubacar Fall et Cie, les réalisations d’Ousmane Sylla ont apporté un nouvel espoir à Dakar Dem Dikk en plaçant l'humain au cœur de sa gestion, même si les revendications ne sont pas encore totalement satisfaites, car le processus serait en cours, ils notent qu’en moins de six mois de gestion, le DG a déjà remboursé un tiers des dettes, reclassé des techniciens, promu une partie du personnel ancien, construit des forages dans les deux dépôts, augmenté les salaires, etc.



De plus, dit-on, la digitalisation, la modernisation de l'entreprise sont dans une phase active. ‘’Il est impératif de faire appel au sens de la responsabilité et à la vision à long terme de tous les acteurs impliqués, y compris les syndicats et les décideurs politiques. Plutôt que de chercher à exercer une influence malsaine pour des intérêts personnels ou politiques, il est temps de mettre de côté les différences et de travailler ensemble pour le bien commun’’, souligne Boubacar Fall





