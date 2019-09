Dakar Dem Dikk : Des bulletins « édités » et « émis » sans salaires inquiètent les travailleurs Une affaire de salaires risque de plomber les activités de Dakar Dem Dikk. Cette nouvelle affaire vient, suite à la vente des terrains, appartenant à ladite société et dont les recettes auraient été encaissées par le Directeur Général, Me Moussa Diop.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 19:50 | | 0 commentaire(s)|

La société publique de transport Dakar Dem Dikk semble traverser une phase de crise. En plus de la vente de terrains, appartenant à la société et dont la traçabilité des fonds, venant de la transaction reste un mystère, les travailleurs font face à une affaire de salaires.



Un des travailleurs de la boîte qui s’est confiée à la source, a révélé que la société publique de transport, créée par l’ex-chef d’Etat, Me Abdoulaye Wade connaît des difficultés. Puisque, les bulletins de salaires ont été édités d’avance et émis. Alors que, le paiement des salaires n’étaient pas encore effectif. « Cette situation est assez étrange.



Dans les entreprises, ce bulletin de salaire est accompagné en lui-même, du paiement. Et, les travailleurs, craignant pour leur devenir s’inquiètent et alertent », dénonce-t-on.



