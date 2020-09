Dakar Dem Dikk: Le nouveau Dg fait part de ses ambitions

Oumar Boun Khatab Sylla a, dans une déclaration postée sur sa page Facebook, décliné sa feuille de route suite à sa nomination en qualité de Directeur de Dakar Dem Dikk.



« Suite à ma nomination en qualité de Directeur général de la Société publique de transport Dakar Dem Dikk (DDD), je voudrais rendre grâce au Seigneur des Mondes, prier sur le Sceau des Prophètes et m’incliner, à nouveau, devant la mémoire de mes père et mère.



J’exprime toute ma gratitude à Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour la confiance renouvelée. Avec dévouement et patriotisme, nous nous mettrons au travail, de concert avec toute la grande famille des transports, pour améliorer le quotidien de l’entreprise Dakar Dem Dikk et le confort des usagers.



Après avoir recueilli les instructions des plus hautes Autorités, notre combat sera pour un service public de meilleure qualité et des conditions de travail améliorées.



Je remercie, chaleureusement, la digne et patriotique famille du Chemin de Fer sur laquelle j’aurai l’occasion de revenir.



Mes remerciements, également, à vous tous qui avez écrit des messages, appelé ou tenté de le faire. Je ne vous néglige pas, je vous reviendrai.



Enfin, je salue, respectueusement, le Conseil d’Administration et tout le personnel de Dakar Dem Dikk et leur assure, déjà, d’une collaboration entière, pacifiée et constructive pour un Sénégal Emergent. »