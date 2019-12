Dakar Dem Dikk: Syndicats et personnel vent debout contre le Directeur général

Les syndicats et le personnel de la société de Transport public Dakar Dem Dikk (Ddk), s’opposent énergiquement au licenciement du délégué syndical, Diatta Fall de la Cnts.



Face à la presse hier au siège de l’Organisation générale des travailleurs du Sénégal (Ogts), ils ont lancé un sérieux avertissement à l'endroit des autorités, particulièrement à leur Directeur général, Moussa Diop.



Le porte-parole du jour, Alioune Badara Konaté a rapporté qu'aucun moyen de lutte n’est exclu pour réintégrer leur collègue. A l’en croire, ils ont épuisé toutes les voies de recours mais le Directeur général continue de poser des actes en violation du Code du travail.



