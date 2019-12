Dakar Dem Dikk : l’eau coupée depuis 10 jours

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2019 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

La société de transport Dakar Dem Dikk est sans eaux. Depuis plus de 10 jours, le liquide précieux ne coule pas de ses robinets. Selon « Les Échos » qui livre l’information, la Sénégalaise des eaux (Sde) a coupé son approvisionnement en eau pour factures non payées. Il faut dire que la société dirigée par Moussa Diop traverse des difficultés financières.

