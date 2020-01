Dakar-Plateau: Un boutiquier tue son client pour une ampoule

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020 à 09:15

Le boutiquier Talib Babou a comparu, hier, devant la Chambre criminelle pour meurtre. Il avait tué son client pour une banale histoire d'ampoule qui coûte 400 FCfa. Le jour des faits, rapporte "L'As", sa victime, Mar Fall, s'est rendue à la boutique pour acheter des ampoules.



Une fois chez lui, il se rend compte que les ampoules sont inutilisables et retourne chez le boutiquier pour lui demander de les lui changer.



Talib Babou refuse et s'en est suivie une bagarre. Le boutiquier lui assène un violent coup de couteau à la poitrine, en lui perforant le cœur.



Le procureur a requis 15 ans de travaux contre le présumé meurtrier. Il sera fixé sur son sort le 28 janvier prochain.

