Dakar: Un Forum pour façonner l'avenir de la démocratie et des droits numériques débute cette semaine Cette semaine, le Forum sur la liberté d'Internet en Afrique 2024 (FIFAfrica24), l'événement majeur du continent en matière de droits numériques, se tiendra du 24 au 27 septembre 2024 à Dakar, au Sénégal. Le forum de cette année promet d'être une convergence passionnante entre les défenseurs des droits numériques, le secteur privé, les décideurs politiques et les acteurs de la société civile de toute l'Afrique et au-delà. Plus de 150 experts interviendront au cours de 55 sessions.

Le forum, qui en est à sa onzième édition, est organisé chaque année par la Collaboration sur la politique internationale des TIC pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe (CIPESA). Cette année, le CIPESA co-organise l'événement avec AfricTivistes, basé à Dakar, marquant ainsi une étape importante dans les efforts en cours pour faire progresser la démocratie numérique, en particulier en Afrique francophone au cours de ce qui a été présenté comme l'Année de la Démocratie.



FIFAfrica24 débute par deux jours de pré-événements (24-25 septembre), qui comprennent des réunions et des ateliers stratégiques ainsi que des sessions de formation destinées à doter les participants de compétences critiques et à favoriser un dialogue constructif sur les questions relatives aux droits numériques. Ils seront suivis de deux jours d'accès public (26-27 septembre), au cours desquels les participants s'engageront dans des discussions approfondies autour de sept thèmes:



-Inclusion numérique

-Résilience numérique

-Liberté d'expression et accès à l'information

-Désordre de l'information (désinformation)

-Implications de l'IA

-Gouvernance et politique

-Création de mouvements



En plus des tables rondes qui suscitent la réflexion et des conférences éclair dynamiques, FIFAfrica24 accueillera une exposition dynamique où neuf exposants présenteront leur travail. Cette exposition offre aux participants une occasion unique d'explorer des projets innovants et de s'engager directement avec un large éventail d'acteurs qui font évoluer le paysage numérique de l'Afrique.



En outre, FIFAfrica24 accueillera un centre de sécurité numérique bilingue, offrant un soutien pratique en anglais et en français pour aider les participants à renforcer leur résilience numérique. Ce centre constituera une ressource essentielle pour les activistes, les journalistes et les organisations de la société civile qui travaillent dans des environnements difficiles.



Alors que nous continuons à relever les défis de l'ère numérique, FIFAfrica24 offre une opportunité unique de construire des collaborations et de faire progresser la protection des droits numériques à travers le continent.



