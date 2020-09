Dakar - Une école de formation à la prostitution démantelée par... Incroyable, mais vrai! Il existe au Sénégal une école de formation à la prostitution, du moins, celle qui a été recensée et démantelée par la brigade des Moeurs de Dakar.

Le journal l'Observateur dans sa livraison du jour montre comment s'effectue le rituel des nouvelles recrues, leur âge et surtout situation sociale.



La patronne des lieux, D.Ndong, arrêtée par la brigade des Moeurs a avancé de terribles aveux sur sa motivation, son modus operandi entre autres stratatèmes pour appâter les futures initiées.



