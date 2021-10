Dakar capitale mondiale de l’économie sociale et solidaire en 2023

C’est officiel. La ville de Dakar va abriter la 6ème édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire prévue en 2023. Le choix qui a été porté sur Dakar et acté lors d’une rencontre des acteurs impliqués tenue en visioconférence porte l'empreinte de Mme Soham El Wardini l'édile de la capitale sénégalaise.





« La candidature de Dakar est aujourd’hui portée par Dakar et Sousse (ville portuaire de l'Est de la Tunisie Ndlr) et toutes les villes africaines avec un appui, sans réserve de l’Association des maires du Sénégal et surtout de l’Etat du Sénégal et des partenaires de développement. », a rappelé le maire de Dakar dans son allocution.



Cette candidature, ajoute-t-elle, s’inscrit résolument dans la voie de la promotion d'une fraternité africaine de l’Economie sociale et solidaire (Ess) unie dans sa pluralité et sa diversité.



A l’en croire, les principes fondamentaux que prône l’Economie sociale et solidaire et qu’incarne le « Global social economy forum » GSEF (Forum mondial de l’économie sociale et solidaire) sont en parfaite concordance avec les valeurs africaines de solidarité comme règle de vie en commun et de convivialité avec la Nature.



Ainsi, Mme Soham El Wardini qui avait lancé la candidature de Dakar en mai dernier, promet « qu’en 2023, le GSEF trouvera à Dakar les racines de son expansion mondiale grâce à cette convergence des valeurs communes ».



Alors qu’elle lançait la candidature de Dakar le 20 mai dernier, madame le maire Wardini s’était donné comme objectif, entre autres, la réussite de la tenue, pour la première fois en terre africaine, dudit Forum, en faisant de Dakar en 2023, la « capitale du monde » et en y regroupant les personnalités de toutes les sphères de la planète autour de l’économie sociale et solidaire.



« Je prends ici, l’engagement de renforcer le dialogue initié, entre Dakar et Sousse et, au-delà entre les Villes africaines pour le structurer rapidement dans une perspective de long terme, en associant l’ensemble de ses parties prenantes (Etats centraux, gouvernements locaux, acteurs de l’ESS et partenaires nationaux et internationaux…) », avait dit le maire de la ville de Dakar.



Mme Wardini n’a pas manqué l’occasion pour exprimer sa gratitude et ses remerciements A M. Mohamed Ikbel Khaled, maire de la Ville de Sousse, qui, selon elle, s’est engagé personnellement à l’unité de la candidature africaine en soutenant, sans réserve, Dakar pour l’organisation du GSEF 2023. Mais le premier magistrat de la ville de Dakar a aussi remercié le gouvernement du Sénégal qui a fortement appuyé cette dynamique de promotion de l’ESS à travers le vote de la loi d’orientation sur l’ESS.



Bassirou MBAYE









