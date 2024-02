Dakar chauffe : Liberté 6 jusqu’à à la VDN sous tension , Mimi Touré aurait été arrêtée

Selon les premiers éléments dont une vidéo direct de Pressafrik, de Liberté 6 jusqu’à la VDN plusieurs quartiers sont sous tension. des manifestants de plus en plus nombreux descendent, même sidu coté sécuritaire les gendarmes arrivent en renfort



Et selon une autre nouvelle, Aminata Mimi Touré aurait été arrêtée. Pour rappel, l'opposition avait décidé contre vents et marées de démarrer sa cmapgne mal le report annoncé de la Présidentielle de Février 2024.



Sur le droit d'informer, une voix alerte "Le ministre de l'information menace de couper le signal de walf si nous n'arretons pas la retransmission des manifestations."