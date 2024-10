Dakar effectue 34,6% des dépenses de consommation des ménages par région, en 2022

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), elle est suivie par celles de Thiès (12,9%), Diourbel (8,2%), Kaolack (6,5%) et Saint-Louis (6,3%). Les neufs (9) régions restantes ont des parts qui varient entre 0,9% et 5,5%.



Rapportées à la population, souligne l’Ansd, les dépenses de consommation finale des ménages par tête affichent un niveau supérieur à la moyenne nationale (639 232 FCFA en 2022) dans la région de Dakar (991 488 FCFA). Dans les autres régions, elles passent d’un minimum de 430 652 FCFA à un maximum de 620 661 FCFA.

Adou FAYE