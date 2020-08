Dalifort - Deux têtes de cheval blanc saisies - Des aveux sur fond de mystique Les individus qui ont été arrêtées avec deux têtes de cheval de blanc et de la viande de ces mêmes bêtes sont passées aux aveux.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Août 2020 à 07:38

L'un des mis en cause a affirmé que les deux têtes de cheval répondaient à une commande mystique de la part de personnalités qui ont pignon sur rue.



La réserve de Bandia a été citée dans l'affaire, ainsi que les chiens de garde qui devaient bénéficier de la viande des chevaux.



Toujours est-il que ces faits deviennent récurrents au Sénégal. mais à qui profite le crime?



