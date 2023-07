Dangers liés à la Migration: Les connaissances pratiques et théoriques d’une dizaine de journalistes, renforcées Dans le projet Gouvernance Migration et Développement « GMD », la Direction générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE) du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) en partenariat avec l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) a organisé ce samedi, un atelier d’orientation sur le traitement de l’information, lié à la migration, diffusion de la thématique migratoire au Sénégal. Une dizaine de journalistes venus de différents organes de presse ont bénéficié de renforcement des connaissances pratiques et théoriques. Une occasion saisie pour les sensibiliser sur les dangers liés à la migration.

« Sur cet atelier de réflexion et surtout de formation sur une thématique qui est très contingente et très actuelle liée à la migration. Je voudrais passer des mots de bienvenu de la part du Directeur général des Sénégalais de l’extérieur l’Ambassadeur Amadou François Gueye empêché. Nous pensons qu’aujourd’hui en tant que Sénégalais par rapport au contexte actuel, qu’il est aujourd’hui de notre rôle que ce soit l’Etat, ces partenaires, les journalistes, il s’agit d’un enjeu capital.



Depuis un certain moment, nous avons constaté que les jeunes reprennent cette initiative pour aller vers l’Eldorado européen. Et nous savons que l’une des conséquences majeures de cela est qu’il y a un lot de mort. Cela entraîne le deuil et la désolation dans nos familles », a fait savoir Mamoudou Diallo co-directeur général de projet Gouvernance Migration et Développement au ministère des affaires étrangères des Sénégalais de l’extérieur.



« Je voudrais lancer un autre appel à vous journalistes pour que vous renforcez la logique de la communication pour juguler ce phénomène migratoire. Il semble aujourd’hui que nous soyons à la croisée des chemins. Alors que les initiatives fusent de partout pour continuer ce phénomène. L’Etat a dit un ensemble de leviers pour permettre aux jeunes de s’approprier des leviers de pouvoir bénéficier des formations, mais également des financement qui les permettraient de rester ici, travailler au Sénégal, mais aussi de réussir.



Pour cela, il faudrait que nous travaillions ensemble la main dans la main pour sensibiliser et donner la bonne information afin que ces jeunes puissent bénéficier de ces opportunités que l’Etat a mises en place pour ces jeunes » a ajouté Monsieur Diallo.



Pour rappel, le Projet GMD est financé par l’Union Européenne à hauteur de 9,5 millions d’euros, environs 6 milliards de F CFA. Il est co-exécuté entre la Direction générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE) du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) et l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID).



Ainsi, le projet se propose de contribuer à la promotion de la migration régulière, à travers le renforcement des capacités d’interventions humaines, techniques et matérielles, des services d’appui/conseil des migrants, en particulier. Les Bureaux d’Accueil d’Orientation et de suivi (BAOS) sont les dispositifs de la DGASE au niveau territorial.





