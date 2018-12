-Dangers sur Ila Touba: Boulevard grand ouvert pour trafiquants et contrebandiers

Au moment où le Président de la République, Macky Sall, s'apprête à procéder à l'inauguration de l'autoroute "Ila Touba", demain jeudi 20 décembre, l'absence totale de dispositif pour le contrôle douanier reste jusque-là la grande équation à résoudre par les autorités étatiques.



En effet, à moins de vingt-quatre heures de l'ouverture de ce tronçon, les services douaniers de la subdivision régionale de Diourbel, sont toujours dans l'expectative; ne sachant pas comment faire face aux malfaiteurs, susceptibles d'emprunter cette autoroute.



En réalité, le grand danger, c'est le fait qu'il n'existe aucun contrôle pour barrer la route aux trafiquants en tous genres et notamment de produits interdits de consommation au Sénégal.



La conséquence, si les autorités compétentes ne trouveraient pas une solution rapide à ce problème, c'est que la cité religieuse de Touba soit un peu plus prise d'assaut par les trafiquants dont la présence fait déjà l'objet de dénonciation et de croisade des forces de sécurité, sans que le mal ne soit pour le moment complètement endigué.



