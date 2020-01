Dans la dèche: L'Etat du Sénégal cherche 35 milliards et sollicite une 3e fois, en 3 mois, le marché de l'Uemoa

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat du Sénégal lance ce vendredi une émission d’obligations du Trésor de 35 milliards de francs sur le marché domestique sous-régional de l’Uemoa. Le Sénégal sollicite encore le marché sous-régional pour financer ses activités budgétaires. Les 35 milliards recherchés sont indexés à un taux de 5,85 % pour une maturité, c’est-à-dire une échéance de remboursement en janvier 2023.



Cette émission d’Obligations Assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), vise à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat du Sénégal. En moins de trois mois, le Sénégal a sollicité le marché financier domestique pour financer ses besoins budgétaires.



Le 09 novembre dernier, le Sénégal encaissait près de 55 milliards de francs Cfa du marché financier sous-régional. Moins d’un mois, c’est-à-dire, le 08 décembre dernier, ce même Etat repartait sur le marché financier pour chercher de la liquidité fraîche de 200 milliards de francs Cfa. Soit un montant global de 290 milliards de francs Cfa que l’Etat a obtenu du marché financier.



Une telle frénésie à recourir au marché financier peut laisser perplexe sur les discours, faisant état d’une économie où les clignotants et sont au vert. Les Sénégalais sont-ils bien informés de la situation économique et financière de leur pays ?, se demandent nos confrères du journal "Le Témoin".



Avant de demander au duo Amadou Hott et Abdoulaye Daouda Diallo d'édifier leurs compatriotes puisque, pour le citoyen lambda, la récurrence de la sollicitation du marché financier est signe que l’Etat connait de sérieuses difficultés de trésorerie.



Mais pendant qu’on y est, on peut se demander où sont passés les 7000 milliards de francs Cfa obtenus du Club de Paris en décembre 2018. La réalité, selon le journal, est que l'Etat est sur la dèche malgré les performances des régies financières.

