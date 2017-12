Dans un entretien exclusif avec le journal les Echos, le petit frère de Balla Gaye 2 s’en prend prend au promoteur Luc Nicolai.

Selon Sa Thiès , luc lui doit de l’argent. « Il me doit 3,5 millions de FCFA, J’attends toujours qu’il me rende mon argent. Il peine honorer sa dette et a osé venir me solliciter pour un combat ( contre Boy Niang) avant Lewwto Production), ke lui ai dit non. Il doit d’abord passer à la caisse et on pourra discuter » affirme Sa Thies dans les colonnes du Journal .



Il ajoute : » J’ai été clair avec lui. S’il m’avait clairement dit qu’il ne pouvait pas honorer sa dette, j’aurai compris, car nous sommes tous les deux musulmans »