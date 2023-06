Daouda Faye écope de deux mois de prison

Moins d'un an après avoir été élargi de la prison de Diourbel où il a purgé six mois de prison ferme pour les délits d'usage et de détention de chanvre indien, Daouda Faye alias Ngagne Faye retourne à la citadelle du silence pour une durée de deux mois. Il a été reconnu coupable du délit de coups et blessures volontaires (Cbv) sur sa tante paternelle, Ngoné Faye (67 ans), rappote L'As.



La famille Faye a décidé de laver son linge sale devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel. Les faits ont eu lieu il y a deux semaines. Une grosse bagarre a éclaté avant le déjeuner entre Fally Sène et Amy Diop, respectivement petite sœur et épouse du prévenu. Prenant partie pour sa dulcinée, Daouda Faye prend au collet sa sœur. Étranglée par son frangin, Fally Sène appelle à l'aide sa tante qui vient aussitôt à son secours. Alors qu’elle tentait de s'interposer, Ngoné Faye est violemment bousculée par Daouda Faye.



Sous la violence de sa chute, elle se fracture la jambe gauche. Déchainé, Daouda inflige une sévère correction à sa sœur qui, selon lui, a manqué de respect à son épouse. Ngoné Faye et Fally Sène sont évacuées à l'hôpital régional Heinrich Lübke. Dès qu’elle s’est remise, Ngoné Faye a porté plainte contre Daouda Faye qui a été aussitôt arrêté. Devant la barre, Daouda a réfuté les accusations portées à son encontre. D'après lui, sa tante qui s’est mêlée à la bagarre a chuté malencontreusement. Appelée à titre de témoin, Fally Sène a indiqué que sa tante Ngoné Faye a été brusquement poussée. Rendant son verdict, le tribunal a reconnu la culpabilité de l'accusé qui a écopé de deux mois de prison ferme et 500 mille de dommages et intérêts à payer à sa tante Ngoné Faye.