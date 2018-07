Daouda Faye liste les «erreurs» d’Aliou Cissé

L’ancien ministre des Sports Daouda Faye tire les enseignements de la participation du Sénégal à la Coupe du monde en Russie. Sans langue de bois, il pointe le coaching du sélectionneur national. «Aliou (Cissé) a fait des erreurs, à cause de la pression», croit-il savoir.



Vava, qui était l’invité du Grand Jury ce dimanche, estime que la titularisation de Keïta Diao Baldé, contre la Colombie, n’était pas le choix initial du patron de la Tanière. Qui a plié face aux influences, de l’avis de l’ancien ministre des Sports.



Autre erreur : l’utilisation de l’attaquant des Lions. «Aliou Cissé devait revoir l’utilisation et la positon de Sadio Mané. Il donnait des signes de fatigue sur le terrain. C’était visible », signale-t-il.



Daouda Faye, qui signale que le Sénégal «a les meilleurs joueurs d’Afrique», a aussi décelé un excès d’engagement des "Lions". «Aliou Cissé a opté pour l’engagement. Et ses joueurs avaient un engagement démesuré, regrette Vava. Ils prenaient le ballon et ne savaient pas quoi en faire.»











