Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Daouda Mbaye Le Sage Lébou: «ZIARRA TÉERÉ BI « SOKONE 2023 » Diya U Nayyirayni, Miroir du Saint Coran, Noyau des Coeurs Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Février 2023 à 20:12 | | 0 commentaire(s)| DIYA Ù NAYYIRAYNI l'éclat des deux lumineux dans toute sa splendeur s'illumine dans une beauté subliminale. Elh Ahmed DÈME, l'encyclopédie de Sokone, a écoulé une vingtaine d'années de travail acharné, pour produire une telle œuvre, grandiose et colossale, c'est-à-dire l'exégèse coranique, qui a toujours été une dette à payer par les savants musulmans en Afrique de l’Ouest.

L'éminent exégète de Sokone s'est pleinement engagé à payer cette dette d'honneur et a toujours souhaité voir une exégèse " Tafsir" complète qui lui donnera entière satisfaction et qui ne laissera en rade aucune discipline ni obédience. Malheureusement, cet objectif ne sera pas atteint. Mais, cela ne le freinera point dans sa dynamique, bien qu'ayant constaté des défaillances et des manquements chez certains savants et auteurs : entre prolixe ennuyeux et laconique négligeant, juriste incompétent et narrateur qui s'autoproclame jurisconsulte entre autres...



En plus de sa conscience interpellative qui lui hantait le sommeil et ne cessait de lui rappeler son engagement. Il jeta son bâton de pélerin à la cité bénie "Sokone" et dépouilla sa bibliothèque multidisciplinaire pour entamer ce fameux chantier de "commentaire coranique" qui était, jusque là, conçu comme une mer débordante dont on ignorait la profondeur, une montagne qu'on ne pouvait escalader jusqu'au sommet, car chaque praticien d'une discipline s'y référe ( le Coran) pour soutenir sa thèse. Comment n'en serait-il pas ainsi alors que Dieu nous rappelle : "il ne vous a été donné que peu de science", comme l'a mentionné le célèbre exégète Imam jalalu Dine A suyiti dans son livre intitulé "Al Itqan fi hounloumil khouran".



Le Coran est la source de la fontaine des sciences et l'orbite de leur soleil et leur levant. Il y a déposé la science de toute chose. En effet, le juriste en déduit les préceptes et en extrait la science du permis et de l’ interdit; le grammairien construit à partir de lui, les règles de son analyse et se réfère à lui pour distinguer la faute du langage de sa rectitude; le rhétoricien est guidé par lui vers la beauté de l’ordre et il apprend les méthodes de l’éloquence dans la formation du discours. En lui ( le Coran) se trouvent les récits et les informations d'ici bas et dans l'au-delà ".



Le défunt professeur Iba Der Thiam, en guise de témoignage, confirmait la dimension de son érudition et sa soif de découverte, étant surpris de la classification de sa bibliothèque et de ses annotations dans chaque livre qu'il ouvrait, une attitude purement académicienne qui lui confèrait la dimension d'un chercheur hors du commun, dixit l'ancien Ministre de l'education nationale. DIYA Ù NAYYIRAYNI, une œuvre énorme de portée académique auréolée de belles compositions, et un ensemble élégant bien ordonné, bien établi et bien écrit, tout en respectant les normes édictées par les spécialistes des sciences coraniques, à savoir " les endroits de la descente, ses moments et ses circonstances, l'étape mekkoise et Medinoise, l'itinérant, le sédentaire, le nocturne, le diurne, l'estival, l'hivernal, la polysémie, la synonymie, la métaphore, la comparaison, la métonymie et l'allusion, l'abrogeant et l'abrogé, l'interprétable et l'implicite...la liste est longue. L'auteur de DIYA Ù NAYYIRAYNI nous édifie dans son introduction, la conformité du titre de son livre disant ceci : "Si tu observes (mon livre) avec les yeux de la connaissance et de l'honnêteté et que tu considères l'harmonie entre la description et ce qui est décrit et que tu sois à l'abri de la jalousie relative ou de l'ignorance dans ton cœur ambitieux, tu sauras que c'est un nom qui correspond à son contenu et une belle formule avec un sens véridique"



Au carrefour des civilisations en Alexandrie "Al Azhar", l'une des meilleures universités arabo-islamique au monde. Dès l'apparition des manuscrits de "DIYA Ù NAYYIRAYNI" dans leur plus grand temple du savoir, il était difficile de les convaincre de croire qu'une seule personne non arabe pouvait réussir une production d'exégèse coranique de cette portée, qui regroupe en son sein plus d'une soixantaine de types de sciences exotériques et ésotériques. Un comité de corrections composé de 20 doctorants spécialistes en la matière, était mis en place pour vérifier d'abord l'authenticité des manuscrits et le niveau intellectuel de l'auteur.



Après vérification, consultation et correction, leur délibération était unanime dans leur rapport final : "cet homme est un don du ciel béni et inspiré par Dieu." Cependant, la reconnaissance de son mérite par ces savants et leur satisfaction n'ont pas facilité l'édition de son livre, qui restera très longtemps chez eux en (Egypte). Il fallut une intervention diplomatique pour faciliter la tâche. C'est grâce au Président Abdoulaye Wade, par le biais de feu professeur Iba Der Thiam en compagnie de certains membres de la famille à la tête de la délégation Thierno Bachir Dème petit fils d Elh Ahmed Dème, que les 20 volumes furent enfin édités et ramenés au Sénégal. Un geste honnorifique et historique de sa part salué par toute la famille " Ndémén".



Des exemplaires ont été envoyés dans les différents foyers religieux du pays et dans la sous-région, tous présents à la cérémonie de dédicace qui marque la première édition de la ziarra. Parmi ces hommes religieux, on peut citer" THIERNO SEYDOU NOUROU TALL, MAME KHALIFA NIASS, CHEIKH IBRAHIMA NIASS, ELH OUSMANE KANE , MAME ABDOUL AZIZ SY DABAKH, CHEIKH AHMED TIDIANE SY AL MAKTOUM, MOUHAMAD AL AMIN KOUNTA, VALDIODIO NDIAYE, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DE L'ÉPOQUE ET LA DÉLÉGATION MAURITANIENNE REPRÉSENTÉE PAR CHEIKH ABDOU RAHMAN HANLAWIY ET MOUHAMAD HABIB ...



De beaux témoignages élogieux découlaient de leur plume pour manifester leur satisfaction à l'auteur et à son œuvre encyclopédique "DIYA Ù NAYYIRAYNI, l'éclat des deux lumineux.



Oustaz Daouda Mbaye,

Le sage Lébou,

présentateur chroniqueur à leral tv, leral FM.















Accueil Envoyer à un ami Partager