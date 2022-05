Darfour-Soudan/ Paix et sécurité : L'immense succès diplomatique du Sénégal à travers la mission de Medina Baye

Le Sénégal a eu un immense succès diplomatique au Darfour/ Soudan à travers la mission de Médina Baye pour la paix et la sécurité.



Embarquée à bord d’un hélicoptère, la caravane de la paix et de l’amour, dirigée par Cheikh Al Islam Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, est arrivée ce matin à Al Fasher, dans l’état du Nord Darfour.



D’après Patrice Sané, Conseiller Technique chargé de la Communication au Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime (MPEM), le Khalife a immédiatement rencontré le conseil des Ministres pour leur délivrer son message. Il s’agit d’un exposé consistant à inscrire la fayda Tidjiany au cœur de la diplomatie africaine.