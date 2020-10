Darou Mouhty: Ebouillantée par sa coépouse A. N., le chantage répugnant d'un mari

Une affaire pour le moins scandaleuse secoue la localité de Darou Mousty. Lundi, une dame a été déférée au parquet pour avoir ébouillanté sa coépouse, A.N.



Il se trouve que leur mari, raconte "Libération online", chauffeur dans une radio de la place, menace tout simplement de... répudier la victime, si elle ne retire pas sa plainte. Une perspective que rejette formellement la famille d’A.N, laquelle devait être transférée d’ailleurs à Dakar à cause de la gravité de ses blessures.

