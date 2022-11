Darou Mousty: L’opposition et la mouvance présidentielle conviées à l’ouverture de la permanence du Model Ibrahima Sall, la tête du file du parti Model vient de poser les jalons d’une pacification de l’espace politique marqué ces temps-ci par une bataille épique entre le pouvoir et l’opposition. Ces deux entités, qui avaient l’habitude de s’envoyer des piques incendiaires, ont été réunies autour d’une même table à Darou Mousty, le temps de l’ouverture de la permanence du Model.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 23:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Pastef et le Pds qui incarnent l’opposition la plus radicale ont unanimement déclaré qu’ils ont répondu à l’invitation d’Ibrahima Sall et ses proches car ils ont toujours mis en avant les intérêts de la deuxième capitale du mouridisme. Dr Cheikhouna Béye, coordonnateur départemental du Pastef et la coalition YAW est catégorique : « Ibrahima Sall mérite toute notre reconnaissance et notre considération dans la mesure où il n’est intéressé par le rayonnement de notre cité. Tout acte qu’il pose va dans ce sens. La permanence qu’il a baptisée notre défunt ami, Habib Sylla es un exemple éloquent».



Cheikh Niang, responsable influant au niveau de la section Model de Darou Mousty, s’est inscrit dans cette dynamique. Il a déclaré que le Model vient de donner une belle leçon de démocratie à la face du monde : « On peut s’opposer dans la paix et le respect mutuel. Nous n’avons pas besoin de nous s’entretuer. Nous voulons que les autres localités suivent notre exemple pour que l’espace politique soit pacifié partout au Sénégal… ».



Plus dur, Ndayane Samb, a dénoncé le traitement que le président de la République a réservé au Model, membre fondateur de la coalition Macky 2012 : « notre leader, Ibrahima Sall, l’un des rédacteurs du programme « yonou yokouté » a tout donné au président de la République. De toute façon, nous sommes en train de préparer une tournée nationale qui sera sanctionnée par le congrès de notre parti au mois de décembre prochain. A partir de cette date nous prendrons une décision majeure car nous allons participer activement à la Présidentielle de 2024.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook