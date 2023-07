Darou Salam : Ansoumana Dione rend visite à l'Imam agressé en pleine prière par un malade mental, ce lundi

C'est un véritable périple que va effectuer le président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, ce 3 juillet 2023. Ce lundi à 10 heures, il sera, s'il plaît à Dieu, à la Brigade de Gendarmerie de Fatick, pour une visite à ce malade mental ayant agressé un Imam en pleine prière, le jour de la Tabaski. Après un point de presse qu'il tiendra à sa sortie, Ansoumana Dione poursuivra son chemin pour se rendre à Darou Salam, près de Mbacké, dans le but de rencontrer, vers 15 heures, l'Imam Mame Balla Mbacké.



" Qu'un Imam soit agressé par un malade mental le jour de la Tabaski, ce message doit être décortiqué par le peuple tout entier, le Président Macky Sall, au premier chef. Et si ce malade mental avait atteint son objectif ? L'heure est venue pour notre pays, de s'occuper de cette frange très vulnérable de notre population, vu tous les dangers réels qu'elle constitue pour la sécurité publique. Heureusement que le chef de l'Etat Macky Sall avait déjà pris toutes les dispositions pour accompagner notre Association, avec la restitution de notre Siège de Kaolack, le 17 janvier dernier.



Maintenant, pour le déroulement de notre Programme de prise en charge et de réinsertion des malades mentaux, il faudra que le Président Macky Sall mette enfin à notre disposition, la subvention annuelle de cinq cent millions de francs Cfa, qu'il nous avait promise. Cependant, nous regrettons le mépris du Ministre de la Santé et de l'Action Sociale, le Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, pour cette couche défavorisée de notre société. C'est la raison pour laquelle, nous exigeons sa démission immédiate et sans condition, pour le bien-être des citoyens sénégalais. "



Rufisque, le 2 juillet 2023,



Ansoumana DIONE,

Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)