Date de la reprise à l’UCAD: Le Conseil académique tranche au plus tard, le 31 octobre prochain

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2023 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), n’a pas encore fixé la date de reprise des cours en présentiel, renvoyant à la tenue d’une séance élargie de l’instance au plus tard le 31 octobre 2023, pour fixer les modalités d’une reprise effective des activités pédagogiques en présentiel, a annoncé samedi l’instance académique.



Le Conseil académique de l’UCAD s’est réuni vendredi, sous la présidence du recteur Amadou Aly Mbaye, président du Conseil, pour ‘’e xamen et analyse de la situation conformément au calendrier établi lors de la séance du 12 juin 2023 ’’, explique un communiqué du Conseil académique de l’UCAD, transmis. Cette instance promet de se réunir à nouveau avant la fin du mois d’octobre, pour décider de la reprise des enseignements en présentiel dans les meilleurs délais, a poursuivi la même source, rapporte "Rewmi".



Par ailleurs, le Conseil académique a acté la ‘’ la suspension des prestations du Centre des œuvres universitaires (COUD) jusqu’à nouvel ordre ’’. L’instance a pris aussi la décision de ‘’ poursuivre à distance des activités de remédiation ou d’évaluation pour les établissements qui le souhaitent ’’. Dans les mesures arrêtées par le Conseil académique, figure aussi la ‘’ tenue de discussions jusqu’à la mi-octobre, avec les amicales des étudiants au niveau des établissements, afin de bâtir des consensus forts nécessaires à un climat apaisé ’’.



