Dauphin du Bâtonnier: Me Aly Fall élu au premier tour

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2024

L’assemblée générale de l’Ordre des Avocats s’est réunie hier, pour procéder à l’élection du dauphin du Bâtonnier. Ce, conformément à la délibération du Conseil de l’Ordre du 25 juin 2024 et aux textes en vigueur.



A l’issue du scrutin, renseigne "Le Témoin", 262 avocats (suffrages) ont voté dont 9 bulletins blancs. Le candidat Me Aly Fall a récolté 175 voix. Il est suivi de Me Samba Bitèye qui a obtenu 78 voix. Inutile de vous dire que Me Aly Fall a été élu Dauphin du Bâtonnier dès le premier tour ! Après un an d’apprentissage, ou dauphinat, il sera donc le futur Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal.

Ndèye Fatou Kébé