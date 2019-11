Davido arrêté à Dubaï ?

Tout aurait commencé quand Davido a eu une dispute avec un groupe de personnes au Crab Market, un restaurant-salon populaire à Dubaï. Avant que les gens ne puissent intervenir, Davido avait cassé une bouteille et poignardé un des types, selon nos sources.



Selon les allégations, la personne prétendument blessée par le chanteur serait le jeune frère d’une personnalité de Dubaï.



Davido et sa direction n’ont pas fait de commentaires sur l’incident allégué ni sur la prétendue arrestation, mais ses fans et ses amis ont pris sa défense sur les médias sociaux.



Des témoins oculaires auraient confirmé sur les réseaux sociaux que Wizkid, Tiwa étaient également présents, car ils ont rapidement quitté les lieux sans se faire remarquer, après l’arrivée de l’ambulance et de la police.



Cependant, Soso Soberekon, un producteur de musique , qui a également réagi à la nouvelle, a révélé que Davido est en route pour soutenir son artiste Mayorkun, qui donne un concert à Londres.



Il a écrit “Arrestation? Lol davido se rend à Londres pour soutenir son artiste mayorkun ».



Une vérification rapide sur Instagram a révélé que Davido avait partagé une nouvelle photo de lui prenant un vol à destination du Royaume-Uni dans un jet privé.



Il a sous-titré la photo qu’il a partagé: «Je suis sur le point de dormir pour la 1ère fois en 3 jours… Dubaï, bravo!»