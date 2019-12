Davido clashe le mari de Cardi B à cause de Chioma

Entre Davido et Offset, le courant ne passe plus. A l’origine de cette situation, la récente visite de Cardi B en Afrique et sa décision d’adopter un nouveau nom nigérian, « Chioma B ».