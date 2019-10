Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Davido: une jeune fille l’accuse de l’avoir engrossée, il répond ! Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 11:38 | | 0 commentaire(s)| Alors que l’euphorie entourant la naissance du nouveau-né de Davido avec sa fiancée, Chioma, ne s’est pas encore été dissipée, des accusations sur le chanteur qui aurait encore engrossé une autre femme ont fait surface sur la toile. Une vidéo de deux jeunes filles accusant la vedette de la musique d’avoir mis l’une d’elles enceinte est actuellement devenue virale sur les médias sociaux.

Helen, la sœur de la femme qui porterait l’enfant du chanteur, a déclaré que le chanteur avait nié sa grossesse. Elle a également révélé que le chanteur leur avait rendu impossible de le joindre. Les deux jeunes filles qui semblaient vraiment énervées par la situation ont déclaré que ce n’était pas une farce, car elles veilleraient à ce qu’il pourrisse en prison, quels que soient sa richesse et son pouvoir.



Regardez la vidéo complète ci-dessous:



Le chanteur qui a depuis réagi à l’accusation ne semble pas être ébranlé par les allégations, car il l’a depuis étiqueté “grossesse audio”.



Immédiatement après l’annonce de la nouvelle, Davido a rapidement nié ces accusations. Les deux jeunes filles ont depuis publié une nouvelle vidéo via leur compte Instagram, affirmant qu’elles étaient en train de s’amuser. Cependant, il était un peu trop tard, car le chanteur avait déjà annoncé qu’il les poursuivrait en justice pour 30 milliards de nairas.



Après la diffusion de la vidéo disant qu’elles plaisantaient, Davido a écrit: « Après tout le bien que je fais pour la communauté et les gens, c’est ce que j’obtiens. Ma femme reste à l’écart, ne dérange personne, s’occupe de ses affaires et c’est ce qu’elle reçoit, après avoir porté 9 mois mon premier fils. Elles sont allées trop loin, même si je voudrais leur pardonner, je ne peux pas et elles doivent faire face à la loi! »



