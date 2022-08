De Wade à Macky : Y’a-t-il une justice contre les détenteurs de biens mal acquis ? Six ans après que la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) a fait condamner Karim Wade et Tahibou Ndiaye, c’est le flou total sur le sort des autres dignitaires de l’ancien régime déclarés, par l’ex-procureur spécial, Alioune Ndao, comme détenteurs de biens présumés mal acquis. Et aussi surprenant que ça l’est, plusieurs d’entre eux ont rejoint le camp au pouvoir et ont été nommés à des postes. Avant Macky Sall, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont entrepris des procédures de reddition des comptes sans succès.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Août 2022 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

À part Karim Wade, Tahibou Ndiaye, Abdoulaye Baldé, Doudou Diagne, Colonel Diadji Bâ et Aïda Ndiongue, on ne sait plus absolument rien de l’usage qui a été fait des enquêtes menées par la Section Recherches de la gendarmerie et la police sur les patrimoines des autres dignitaires.



Au contraire, la plupart des dignitaires sont recasés à des postes. Si des biens de Karim Wade ont été repris en plus de son emprisonnement, le dossier de Tahibou Ndiaye dort toujours dans les tiroirs de la Cour suprême depuis juillet 2016.



La promotion des détourneurs présumés



Tahibou Ndiaye continue de vivre dans sa luxueuse villa des Almadies à cause du retard de la décision de la Cour suprême. Si son recours est en état devant la Cour suprême, l’audience n’est toujours pas programmée, bloquant du coup la procédure.



Pour rappel, l’ancien Directeur du cadastre va évoquer devant la haute juridiction son statut de «citoyen particulier» que lui confère la Crei dans son arrêt. Les rapports des experts Ndao et Dramé concernant respectivement le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, et l’ancienne mairesse des Hlm, Aïda Ndiongue, ont été déposés à la Crei sans que leurs dossiers ne soient bouclés par cette juridiction, qui n’a finalement pas statué sur les 21 autres dignitaires de l’ancien régime.



Pour rappel, au cours de sa première conférence de presse sur la traque, Alioune Ndao avait cité, outre Karim Wade, Tahibou Ndiaye et Abdoulaye Baldé, les noms de Samuel Ameth Sarr, ancien ministre de l’Énergie, Oumar Sarr, ancien ministre de l’Habitat, Mamadou Diagne, ex directeur de l’Urbanisme, Madické Niang, ancien ministre des Affaires étrangères ainsi qu’Ousmane Ngom, ancien ministre de l’Intérieur.



Me Wade et Abdou Diouf n'ont pas fait mieux



Mais, 6 ans après cette publication, force est de constater qu’elle n’a pas eu d’effet. D’Abdoulaye Wade à Abdou Diouf, en passant par Macky Sall, chaque président a fait forte promesse de poursuivre les détenteurs présumés de biens mal acquis ; mais force est de constater que c’est toujours à l’état d’intention.



Chacun des trois présidents a entrepris un commencement d’exécution de reddition des comptes à leur arrivée au pouvoir, mais aucun n’a abouti, au point qu’on se demande si au Sénégal il existe une justice contre les détenteurs de biens mal acquis.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook