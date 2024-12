De l'interdiction de l'importation de la friperie - Par Souleymane Jules Sène La décision du ministre Dr. Serigne Guèye Diop d’interdire l’importation de la friperie, communément appelée "feug diay", s’inscrit, certes, dans une vision de restructuration de l’économie textile sénégalaise. Elle vise aussi principalement à protéger les producteurs locaux, dynamiser l’industrie textile nationale et encourager la consommation des produits Made in Senegal. Cependant, cette mesure, bien que noble dans ses intentions, risque de susciter des débats et de rencontrer une opposition, en raison de son impact potentiel sur les couches sociales les plus vulnérables, qui dépendent de la friperie en tant qu’option vestimentaire abordable.

Objectifs de la mesure



1. Relance de l’industrie textile locale : Stimuler la production et la transformation locale, pour créer de la valeur ajoutée et des emplois.



2. Protection des producteurs locaux : Réduire la concurrence des produits importés bon marché qui étouffent les tailleurs, artisans et entreprises textiles sénégalaises.



3. Santé publique et dignité : Limiter les risques sanitaires associés à l’usage de vêtements de seconde main, souvent importés sans contrôle et promouvoir une consommation qui valorise la dignité des citoyens.



Enjeux et controverses



- Accessibilité économique : La friperie est la seule option accessible pour une majorité de Sénégalais à faible revenu. Supprimer cette possibilité sans alternatives, risquerait d’accroître les inégalités.



- Transition industrielle : Le secteur textile national n’est pas encore suffisamment structuré pour couvrir la demande en termes de qualité, quantité et prix.



- Impact sur les commerçants : Des milliers de petits commerçants vivent directement ou indirectement de la vente de friperie. Une interdiction brutale pourrait causer des pertes d’emplois massives.



Propositions pour réussir cette transition et limiter les risques d’échec



1. Mise en place d’un plan progressif :



- Phase de sensibilisation : Informer les citoyens et commerçants sur les raisons et les bénéfices à long terme de cette mesure, avec une communication claire et inclusive.



- Phase d’interdiction partielle : Débuter par une réduction progressive des importations, en établissant des quotas ou en interdisant certains types de friperie (par exemple, les vêtements usés ou non adaptés aux normes sanitaires).



2. Renforcement de l’industrie locale :



- Appui financier : Subventionner les producteurs locaux pour réduire leurs coûts de production et rendre leurs produits compétitifs.



- Développement de filières textiles : Encourager la culture et la transformation locale de matières premières comme le coton, avec un soutien logistique et technique.



- Modernisation des ateliers : Offrir aux tailleurs et artisans, des équipements modernes pour améliorer la qualité et la productivité.



3. Création d’un tissu économique inclusif :



- Mettre en place des coopératives pour intégrer les commerçants de friperie dans des filières textiles locales, où ils pourraient vendre des vêtements fabriqués localement.



- Former les petits commerçants à de nouvelles activités liées au commerce textile ou à d’autres secteurs.



4. Régulation des prix :



- Mettre en place des mécanismes pour rendre les vêtements fabriqués localement, accessibles au plus grand nombre, comme des subventions ou des exonérations fiscales pour les produits textiles essentiels.



- Contrôler les marges pour éviter que les producteurs locaux ne profitent de l’interdiction pour augmenter excessivement leurs prix.



5. Soutien aux consommateurs :



- Introduire des systèmes de crédit ou des programmes d’aide, pour permettre aux familles modestes d’acquérir des vêtements à moindre coût.



- Développer des solutions de recyclage et de seconde main locales, avec des vêtements produits et revalorisés au Sénégal.



6. Renforcement de la qualité des produits locaux :



- Garantir que les vêtements fabriqués localement respectent des normes de qualité et de confort pour répondre aux attentes des consommateurs.



- Créer des marques nationales attractives, avec des designs modernes, qui séduisent particulièrement les jeunes.



7. Accompagnement social :



- Mettre en place un fonds d’indemnisation pour les commerçants directement touchés par l’interdiction.



- Offrir des formations pour les rediriger vers d’autres métiers ou activités.



L’interdiction de la friperie est une mesure ambitieuse qui pourrait, à terme, transformer positivement l’économie et l’industrie sénégalaise. Cependant, sa réussite dépendra de la mise en œuvre d’un plan de transition clair et inclusif.



Il est essentiel d’équilibrer les besoins de protection de l’industrie locale avec ceux des populations vulnérables et des commerçants affectés, tout en garantissant une communication transparente et un accompagnement soutenu.











Souleymane Jules Sène

