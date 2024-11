De la scène au Parlement : Le combat de "Tann Bombé" pour une politique de rupture

L’artiste-comédien qui fait rire les foules depuis plusieurs années, va à l’assaut de l’Assemblée nationale. Investi sur la liste départementale par la coalition « Xall Yoon », Abdou Lahad Ndiaye de son nom à l'état-civil, s’accroche à son rêve d’être député, espérant capitaliser sur sa notoriété.



D'aprés "LeSoleil-Digital", Abdou Lahad Ndiaye alias « Tann Bombé » est un artiste comédien. Au physique bedonnant, il a fait de son obésité, la sève nourricière de son humour rafraîchissant. Ce qui fait son succès. L’artiste-comédien a décidé de se lancer dans l’arène politique. Il est investi sur la liste départementale de Guédiawaye de la coalition « Xall Yoon Niafé dial » pour les législatives anticipées du 17 novembre. Le personnage pataud, maladroit, gaffeur à la fois dans ses paroles et dans ses gestes, laisse la place à une personne radicalement différente.



Dans la vraie vie. Abdou Lahad Ndiaye fait montre de sérieux. Il est appliqué dans son élocution. Dans ses habits d’investi, il se dit conscient des enjeux. « J’ai intégré la coalition ‘’Xall Yoon’’ pour les législatives. Le président de notre coalition, Lamine Guèye, me fait confiance et c’est une source de motivation pour moi. En participant aux élections législatives, je veux participer au développement de mon département et du pays », confie-t-il. L’artiste-comédien peste contre le fait que les députés qui disent des bêtises, sont taxés de comédiens. « Il faut respecter notre profession », lance-t-il. Incarner le changement Toutefois, « Tann Bombé » reconnait que la politique est complexe au Sénégal à cause des postures des hommes politiques et demande des moyens. « Nous n’avons pas de moyens, mais nous sommes sûrs que si nous avons la possibilité de servir notre pays, nous ferons quelque chose de grand », insiste-t-il. Si Abdou Lahad Ndiaye brigue, pour la première fois, un poste électif, il n’est pas un novice dans ce milieu.



L’artiste-comédien et réalisateur a commencé à fréquenter le monde politique en 2007. À l’époque, il suivait Malick Gackou, qui était à l’Alliance des forces de progrès (Afp) et qui a créé son parti. Le leader du Grand Parti le sollicite, à nouveau, lors du référendum en 2016. « Tann Bombe » justifie son implication par le désir de servir. « Pour convaincre la population, beaucoup de points sont mis en avant par notre président. Il nous faut renouveler la classe politique, parce que la plupart des politiques ne font qu’insulter et calomnier. Ces comportements ne feront pas avancer le pays. Le débat d’idées doit primer pour trouver des solutions au chômage des jeunes, à la précarité économique des femmes », dit-il. L’artiste-comédien assure qu’il veillera - s’il est élu - à ce que les entreprises exploitant les ressources naturelles du pays, puissent avoir un quota dans leur personnel et que certaines activités soient réservées exclusivement aux Sénégalais, rapporte "LeSoleil-Digital".



Il dit ne pas comprendre que les matières premières soient exportées, alors qu’il est possible de les valoriser sur place. À son avis, une telle politique permettrait à des milliers de jeunes de trouver un emploi décent. « Des étrangers récupèrent, par exemple, les peaux pour les transformer chez eux et reviennent nous vendre des sacs et des chaussures. Cela n’est pas une bonne politique », fustige le candidat à la députation. Il dit vouloir convaincre les jeunes de ne pas abandonner.



Dans son ambition, Abdou Lahad Ndiaye est conscient que les choses ne seront pas faciles, soulignant que sa coalition livre sa première bataille électorale. Mais les obstacles ne l’empêchent pas de s’accrocher à son rêve. Il va tout mettre en œuvre, convaincre la population de Guédiawaye, particulièrement les jeunes. « Les jeunes sont découragés ; ils se rendent compte que nos députés défendent leurs intérêts et ceux de leur camp. Si notre coalition obtient la majorité et que ses membres font du n’importe quoi, je n’hésiterai pas à me démarquer d’eux. Il faut mettre fin au suivisme et bien représenter les populations », confiet-il, avec conviction, exhortant les jeunes à s’impliquer dans la politique.



Abdou Lahad Ndiaye est convaincu que la tête de liste nationale de leur coalition ne lésinera pas sur les moyens, pour mettre ses investis dans de bonnes conditions pour livrer bataille, assurant qu’il a injecté énormément de fonds dans cette campagne. « Tann Bombe » assure que rien pour cet investissement, Lamine Guèye mérite d’être élu. Ainsi, à l’Assemblée nationale, lui et les députés de sa liste vont défendre la veuve, l’orphelin, les personnes démunies, glisse la même source.