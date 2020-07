Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici De par l’émotion suscitée par l’affaire Sedima/Ndengleer, j’en tire plusieurs analyses ( Beug Salihou khelcom ) Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juillet 2020 à 20:19 | | 0 commentaire(s)| D’abord, je prie pour que tout rentre dans l’ordre et que tout mal se dissipe !



Une fois que les terres seront restituées à la population, j’espère que ceux qui avaient porté le combat Ndengleer, auront la plus grande détermination pour aller accompagner ces paysans afin qu’ils sortent de cette précarité dont ils sont victimes, puisqu’ils n'arrivent même pas à exploiter ou entretenir 5 hectares. Au cas contraire, ce serait insensé de tenir un combat aussi farouche et de vouloir s‘en arrêter là !

Je me demande si certaines personnes connaissent bien le domaine agricole, surtout cette saison des pluies qui, généralement, ne t’offre que 3 mois pour cultiver la terre et produire les besoins en vivre d’une année entière.



Á Ndengleer, une personne dont je tairai le nom, s’y était rendue et la confidence qu’il m’a faite, est qu’il n’aurait jamais imaginé qu’à certains endroits du pays, on pourrait y trouver une telle précarité avec des modes et situations de vie aussi durs voire exécrables (Imaginez un repas servi à base de pâte de riz avec de la sauce mangue comme accompagnement ! ). Et dire que nous sommes en 2020 !



Par conséquent j’attends de la part des autorités et hommes politiques de prendre leurs responsabilités face à cette situation et de faire preuve de plus de pragmatisme comme certains ont eu à le faire quand il s’était agi de filmer un vieux de 85 ans, en train de pleurer et de l’exposer à la face du monde.



Je reviendrai situer les responsabilités en fonction de mon opinion personnelle. J’évoquerai là où Sedima a failli même si au départ, elle était de bonne foi ; le rôle de l’Etat dans tout cela mais aussi la manière dont les Sénégalais ont apprécié cette affaire sans que d’aucuns n’en connaissent les tenants et les aboutissants.



Il faut savoir que ce genre de différends n’en est pas à son premier coup et ça ne sera certainement pas le dernier ; raison pour laquelle il est important d’avoir une posture d’équité pour ne pas verser dans une justice expéditive, qui risque de traîner un honnête patriote dans la boue. Je le dis parce que je remarque que nous Sénegalais, manquons de solidarité entre-nous et c’est triste de constater qu’un étranger aurait plus de place dans nos cœurs que notre propre frère sénégalais.



Accueil Envoyer à un ami Partager